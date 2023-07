So viele Autos können auf der größten Tankstelle der Welt gleichzeitig tanken

Mit 74.000 Quadratmetern bietet die größte Tankstelle der Welt ein großes Einkaufszentrum, ein komplettes Grillrestaurant, geräumige Toiletten und einen großen Rastplatz.

Der Titel "größte Tankstelle der Welt" gehört einer 74.000 Quadratmeter großen Buc-ee's in Tennessee mit 120 Zapfsäulen und 350 Mitarbeitern. Buc-ee's, die weltberühmte Riesentankstellenkette, die die Straßen des amerikanischen Südens beherrscht, betreibt Dutzende von Tankstellen, aber keine ist so groß wie die kürzlich eröffnete in der Nähe von Sevierville, Tennessee, direkt an der I-40.

Eigenes Shoppingcenter

Buc-ee's ist dafür bekannt, Megastores in seine riesigen Tankstellen einzubauen, aber diese neueste Station ist wirklich der Hammer! Mit 74.000 Quadratmetern bietet die größte Tankstelle der Welt ein großes Einkaufszentrum, ein komplettes Grillrestaurant, geräumige Toiletten und einen großen Rastplatz.

Das Sevierville Buc-ee's wurde am 26. Juni 2023 eingeweiht und hat sich bereits zu einem großen Touristenmagneten entwickelt. Die Tatsache, dass zu große Fahrzeuge verboten sind, um den Platz für Kleinwagenfahrer und Fußgänger sicherer zu machen, ist ein Pluspunkt, ebenso wie das freundliche Personal mit seinen rund 350 Angestellten.

Allerdings wird dieser Standort den Titel "größte Tankstelle der Welt" nicht mehr lange tragen, denn das Unternehmen hat bereits mit der Arbeit an einem noch größeren Standort begonnen - einer 75.000 Quadratmeter großen Tankstelle in Luling, Texas.