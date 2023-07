Aktivisten-Attacke auf Mega-Yacht in Ibiza

Die Guardia Civil hat den Tatort schnell unter Kontrolle gebracht und die beiden Männer, die für den Vandalismus verantwortlich sind, verhaftet.

Die 110 Meter lange Oceanco-Superyacht Kaos wurde gestern im Jachthafen von Ibiza von Demonstranten der Gruppe Futuro Vegetal mutwillig beschädigt. Die Aktivisten sprühten Farbe auf die Yacht. Die spanische Zeitung "Periódico de Ibiza" berichtet, dass die Vandalen mit Feuerlöschern Farbe auf das Heck der Yacht warfen und ein Schild mit der Aufschrift "Ihr konsumiert, andere leiden" hochhielten. Die Yacht hat einen Wert von rund 280 Millionen Euro.



Demonstranten warfen Farbe auf Yacht

Eco activists vandalize Walmart Heiress $315 million yacht, covering it in red and black paint in Ibiza.



The owner of the yacht, Nancy Walton Laurie has an estimated net worth of $7.7 billion and is heir to the Walmart fortune.



The eco activists targeted the yacht while… pic.twitter.com/IfnYsvzbYF — Oli London (@OliLondonTV) July 16, 2023

Die Guardia Civil hat den Tatort schnell unter Kontrolle gebracht und die beiden Männer, die für den Vandalismus verantwortlich sind, verhaftet. Die Gruppe hat in ihren sozialen Netzwerken eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt: "Der einzige Grund, warum wir weiterhin ein Wirtschaftssystem aufrechterhalten, das uns in den ökosozialen Kollaps führt, ist der Erhalt der Privilegien dieser kleinen privilegierten Klasse."

Der Angriff folgt auf einen ähnlichen Anschlag auf ein Privatflugzeug, der sich am Freitag auf dem Flughafen von Ibiza ereignete. Wie Futuro Vegetal in einer Erklärung mitteilte, soll mit dieser Vandalenakte gegen die Klimakrise protestiert werden. "Die Aktion bildet den Abschluss der Kampagne 'Jets and Yachts, the party is over;', die von Extinction Rebellion Ibiza ins Leben gerufen wurde, die das Verbot von Privatjets und das Ende von Luxusübertragungen fordert", heißt es in einer Mitteilung.