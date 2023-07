Oma (81) engagierte Auftragskiller, um Polizisten zu töten

Die Rentnerin wurde auf frischer Tat ertappt, nachdem sie die Ermordung eines Beamten der Krasnodarer Polizei in Auftrag gegeben hatte.

Eine 81-jährige Russin mit Verbindungen zur kriminellen Unterwelt von Krasnodar wurde vor kurzem verhaftet, weil sie die Ermordung eines Kriminalbeamten angeordnet hatte. Die 81-Jährige hat nicht nur enge Verbindungen zum organisierten Verbrechen in Krasnodar, sondern drohte auch einmal damit, einen Sanitäter mit einer abgesägten Schrotflinte zu töten, und gab kürzlich einen Auftragsmord an einem örtlichen Kriminalbeamten in Auftrag.

Auf frischer Tat ertappt

Die Rentnerin wurde auf frischer Tat ertappt, nachdem sie die Ermordung eines Beamten der Krasnodarer Polizei in Auftrag gegeben und einen Teil der Belohnung für den Beweis seines Todes bezahlt hatte. Zu ihrem Pech wusste Ryabykh nicht, dass ihre kriminellen Komplizen ihren Plan den Behörden verraten hatten.

Wie die russische Zeitung Komsomolskaja Prawda berichtet, nahm Ljudmila Ryabykh Kontakt zu einer Reihe von Bekannten aus ihrem Kreis ehemaliger Gefängnisinsassen auf und bot ihnen eine Million russische Rubel (rund 10.000 Euro) für die Ermordung eines Kriminalbeamten aus Krasnodar. Der Grund für die Ermordung des Mannes bleibt ein Rätsel, aber die Behörden vermuten, dass die Ermittlungsarbeit des Beamten die 81-jährige Frau in irgendeiner Weise bedrohte.

Die skrupellose Großmutter erzählte den vermeihentlichen Killern sogar, wo der Polizeidetektiv wohnte, und zeichnete sogar eine Karte mit dem Weg zu seinem Haus, um ihnen zu sagen, dass dies der beste Ort sei, um ihm aufzulauern und ihn zu töten. Am Tag, nachdem sie den Tod des schnüffelnden Detektivs bestätigt hatte, zahlte Ljudmila Rjabykh 25.000 Rubel (250 Euro) an die Auftragskiller und wurde kurz darauf verhaftet. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung fanden die Polizisten ein beeindruckendes Arsenal an Schusswaffen, Munition, Beilen und Messern.