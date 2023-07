So viel verdiente Amazon mit dem Prime Day

Amazon teilte mit, dass Prime-Mitglieder während der zweitägigen Veranstaltung weltweit mehr als 375 Millionen Artikel kauften.

Die Online-Verkäufe während des Prime Day von Amazon.com (AMZN.O) stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 % auf 12,7 Mrd. USD. Am zweiten Tag des großen Ausverkaufs gaben die Käufer 6,3 Milliarden Dollar aus, da tiefe Rabatte auf Produkte wie Spielzeug und Haushaltsgeräte Kunden anlockten.

Amazon teilte mit, dass Prime-Mitglieder während der zweitägigen Veranstaltung weltweit mehr als 375 Millionen Artikel kauften und bei verschiedenen Angeboten mehr als 2,5 Milliarden Dollar sparten, was die Veranstaltung zum größten Prime Day aller Zeiten macht. Am zweiten Tag wurden vermehrt Artikel für den Schulanfang verkauft, darunter Schreibwaren und Bürobedarf, sagte Vivek Pandya, leitender Analyst bei Adobe Digital Insights.

"Die Zahlen lagen in dem Bereich, den wir erwartet hatten", sagte er. Die Online-Verkäufe von Haushaltsgeräten stiegen am 12. Juli um 52 % im Vergleich zum durchschnittlichen Tagesumsatz im Juni, während Bekleidung um 24 % und Schreibwaren und Bürobedarf um 76 % zulegten. Adobe-Daten vom Mittwoch hatten gezeigt, dass die Online-Verkäufe in den USA am ersten Tag im Vergleich zum Vorjahr um fast 6 % auf 6,4 Mrd. $ anstiegen.

Die Daten von Adobe beruhen auf direkten Verbrauchertransaktionen, die auf über 1 Billionen Besuchen auf US-Einzelhandelswebsites basieren.