Die besten Angebote zum Amazon Prime Day

Schnäppchenjäger in Österreich haben heute und morgen Zeit wahre Schnäppchen zu schlagen. Der Grund: Der Amazon Prime Day ist wieder angelaufen. Über 30 Kategorien halten tausende Deals bereit, die es in sich haben. Der ganze Wahnsinn startete heute um Mitternacht und dauert volle 48 Stunden lang.

Breites Angebot

Ob Elektronik, Haushaltsbedarf, Kinderspielzeug, Beautyprodukte oder Heim- und Handwerksprodukte – beim Prime Day ist für jeden Geschmack etwas dabei. Namhafte Marken wie Acer, Bose, JBL, Philips, Tefal, Sodastream, WMF, Piatnik, Philips Avent, Cybex, Bosch Professional, Kärcher, Remington, Braun und Oral-B sind nur einige der Highlights, auf die man sich freuen kann. Sogar generalüberholte Produkte wie die Xbox Series S 512GB sind um satte 20% reduziert.

Über 2.5000 Unternehmen verkaufen ihre Waren auf dem Amazon Marketplace, und einige von ihnen sind ebenfalls beim Prime Day mit von der Partie. So zum Beispiel grillart, der Experte für Grillzubehör aus Micheldorf in Oberösterreich. Auf seine Top-Seller gewährt er großzügige Preisreduktionen von 15% bis 40%. Wer also noch nach dem perfekten Grillzubehör sucht, sollte hier zuschlagen.

Etwas ganz besonderes gibt es aber kulinarisch zu bieten. Bei ausgewählten Würstelständen in ganz Österreich gibt es am Prime Day die "Prime-Wurst" kostenlos und in begrenzter Stückzahl. Prime-Mitglieder haben die Möglichkeit, die Wurst in den Varianten "klassisch" und "vegan" zu probieren. Der Linzer "Bosner Eck" eröffnet um 8 Uhr morgens die Jagd nach der Prime-Wurst, während der "Siedepunkt" in Innsbruck bis 2 Uhr nachts geöffnet hat. Weitere Informationen zu den Standorten und Öffnungszeiten der Würstelstände finden Prime-Mitglieder auf der Webseite www.amazon.at/prime-wurst, wo sie ihren Prime-Mitgliedsstatus auf der Amazon-App vorzeigen können.

Hier gehts zu den besten Angeboten

Im Angebot gibt es ein Apple iPhone 14 Pro (128 GB). Statt bisher 1.309 € kostet das iPhone 14 während des Prime Day mehr als 200 € weniger. Die Kosten für das Smartphone belaufen sich auf 1.088 €. Hier gehts zum Angebot. Auch die Apple AirTags sind verbilligt. Ein Stück gibt es bereits um 32,18 €.

Die Bose QuietComfort 45 kabellose Noise-Cancelling-Bluetooth-Kopfhörer gibt es ebenfalls beim Prime Day im Angebot. Statt bisher 352,90 € kosten die Kopfhörer im Angebot nur noch 181,46€. Dies ist eine Vergünstigung um satte 49%. Hier gehts zum Angebot.

Auch bei den Laptops gibt es günstige Angebote. Den Lenovo (15,6 Zoll HD+ Notebook (Intel N4020 2x2.80 GHz, 8GB) gibt es zum Prime Day um 290,42 € statt um 335,80 €. Das 15.6" Lenovo Laptop ist mit einem Intel Celeron N4020 2x2.80 GHz Prozessor ausgestattet, der für Office, Heim-Arbeit und Internet genügend Leistung bereitstellt. Hier gehts zum Angebot

Auch bei den Pflegeprodukten gibt es diverse Angebote für Mann und Frau. Den Remington Barttrimmer gibt es bis morgen Mitternacht um 24,19 € statt um 30,24 € zu haben. Für die Damen gibt es das Remington Glätteisen um 35,28 € statt um 45,37 € zu haben. Hier gehts zu den Angeboten.

Alle Schnäppchenjäger können noch bis morgen Mitternacht zuschlagen.