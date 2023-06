Amazon Prime Day: Gratis Top-Wurst für Austro-Kunden

Am 11. und 12. Juli startet der heiß ersehnte Prime Day von Amazon und hält für österreichische Prime-Mitglieder eine besondere Aktion parat. Es gibt nämlich bei ausgewählten Würstelständen eine Gratis 'Prime-Wurst'.

Der Prime Day von Amazon hält für österreichische Prime-Mitglieder tausende Deals in über 30 Kategorien bereit. Das 48-stündige Shopping-Event beginnt um Mitternacht am 11. Juli und endet am 12. Juli um 23.59 Uhr. Dieses Jahr können sich Prime-Mitglieder auf unschlagbare Angebote internationaler Top-Marken freuen, darunter Elektronik von JBL, Bose, Philips, OnePlus und Xiaomi, Spielzeug und Babyausstattung von LEGO und Cybex, Haushalts- und Gartenartikel von Kärcher, BaByliss und Revlon sowie Mode von Levi's und Geox.

Gratis-Wurst

Etwas ganz besonderes gibt es aber kulinarisch zu bieten. In knapp drei Wochen wird die Schnäppchenjagd zur Wurstjagd, denn ausgewählte Würstelstände in ganz Österreich bieten am Prime Day die "Prime-Wurst" kostenlos und in begrenzter Stückzahl an. Prime-Mitglieder haben die Möglichkeit, die Wurst in den Varianten "klassisch" und "vegan" zu probieren.

Der Linzer "Bosner Eck" eröffnet um 8 Uhr morgens die Jagd nach der Prime-Wurst, während der "Siedepunkt" in Innsbruck bis 2 Uhr nachts geöffnet hat. Weitere Informationen zu den Standorten und Öffnungszeiten der Würstelstände finden Prime-Mitglieder auf der Webseite www.amazon.at/prime-wurst, wo sie ihren Prime-Mitgliedsstatus auf der Amazon-App vorzeigen können.