Riesige Kuppel an Strand gespült: DIESES Geheimnis verbirgt sich dahinter

Das Rätsel um eine mehrere Meter große Kuppel, die an einem Strand in Australien angespült worden war, soll nun gelüftet sein.

Berichten zufolge wurde die zwei Meter große Kupel am Sonntagnachmittag von einem Passanten an einem Strand in der Nähe von Green Head an der mittleren Westküste Westaustraliens gefunden. Die Polizei teilte mit, dass sie bei den Ermittlungen mit den australischen Verteidigungskräften zusammenarbeitet, und fügte hinzu, dass sie "nicht bestätigen" könne, ob militärische Abteilungen an der Herkunft des Objekts beteiligt waren.

Treibstoffzylinder aus Weltraumprojekt

© Indian Space Research Organisation

Das Objekt soll ein Objekt der dritten Stufe der indischen Polar Satellite Launch Vehicle (PLSV)-Rakete sein. Und Dr. Alice Gorman, Expertin auf dem Gebiet der Weltraumarchäologie an der Flinders University, einer führenden internationalen Universität in Australien, hat diese Ansicht bestätigt. Sie erklärte gegenüber news.com.au, dass es sich um einen Treibstoffzylinder aus dem besagten Weltraumprojekt handelt.

"Wenn Raketen gestartet werden, fallen die Treibstofftanks ab und der Treibstoff wird verbraucht und fällt in der Regel ins Meer, so wie dieser hier", sagte sie. "Es sieht so aus, als läge es schon seit einiger Zeit auf dem Meeresboden und sei ein Lebensraum für Meerestiere wie Seepocken. Wahrscheinlich wurde es durch einen Sturm verlagert und an die Küste gespült." Dr. Gorman sagte, dass das Objekt zwar "nicht explodieren wird", aber die Raketentreibstoffe sind giftig.

"Im Allgemeinen ist es für die Menschen besser, sie nicht zu berühren", sagte sie. "Bei diesem Objekt handelte es sich um festen Brennstoff, der im Allgemeinen sicher ist, solange er nicht brennt.