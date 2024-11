Andreas Gabalier: Zum 40er zeigt er süßes Bild und dankt seiner Mama

Der Sänger ist 40 Jahre alt und feiert diesen runden Geburtstag gebührend.

Sänger Andreas Gabalier ist 40! Bereits am 16.11. stieg die große Sause für seine Fans in der Grazer Stadthalle. Mit dabei als Support waren unter anderem die "Baseballs".

Große Party

Bereits Ende Oktober erklärte Andreas Gabalier am Rande der "Schlagerbooom"-Show von Florian Silbereisen gegenüber der Bild: "Ich feiere im November meinen 40. Geburtstag und wir machen in meiner Heimatstadt Graz eine große Vorab-Party mit Konzert für Fans und Freunde. Da will ich mich von meinen wilden Dreißigern gebührend verabschieden."

Herziger Knirps

Nun hat Gabalier ein süßes Posting auf Instagram gestellt. Es ist ein Foto von ihm als Kleinkind, beim Essen. Vor ihm Brot oder Kuchen und ein Flascherl. So ein herziger Knirps war er einmal!

Er schreibt dazu, wohl an seine mama und vielleicht ans Universum gerichtet: "Danke für dieses einzigartig schöne Leben!"