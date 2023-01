Mahomes stellt neuen NFL-Rekord auf

Angeführt von Quarterback Patrick Mahomes haben sich die Kansas City Chiefs in der American-Football-Liga NFL durch den 31:13-Sieg gegen die Las Vegas Raiders Platz eins in der AFC gesichert.

Mahomes stellte dabei am Samstag einen neuen Rekord auf. Der Spielmacher passte für 202 Yards und erlief weitere 29 selbst, wodurch er auf insgesamt 5.608 Yards in dieser Saison kommt. Damit überflügelte er die bisherige Bestmarke von Drew Brees, der für die New Orleans Saints vor zwölf Jahren 5.562 Yards erspielte. Mit einer Bilanz von 14:3 ist den Chiefs Rang eins in der AFC nicht mehr zu nehmen, wodurch der Super-Bowl-Champion von 2019 ein Freilos in der ersten Play-off-Runde erhält.

Derweil haben die Jacksonville Jaguars beim 20:16 gegen die Tennessee Titans den fünften Sieg in Serie eingefahren und stehen so zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder im Play-off. Mit 9:8-Siegen rangiert das schlechteste Team der Vorsaison auf Platz eins der AFC South.