Andreas Gabalier: Abbruch & Evakuierung bei seinem Konzert

Ausgerechnet bei seinem Konzertfinale spielte das Wetter nicht mit.

So ein Pech! Es hätte das fulminante Finale seiner Konzerttournee werden sollen, doch das Wetter machte Andreas Gabalier einen Strich durch de Rechnung!

Evakuierung

Weil es so stark regnete am vergangenen Wochenende bei seinem Gig in Pfullendorf, musste das Gelände teilweise evakuiert werden. Rund 12.000 Zuschauer konnten nicht wie geplant das Konzert einfach genießen.

Wetter zu schlecht

Schon beim Vorprogramm war das Wetter an der Kippe. Doch das zog man durch, so lange es ging. Wie deutsche Medien berichten, betrat Gabalier dann mit einer halben Stunde Verspätung die Bühne. Da hatte der Starkregen und Hagel ausgesetzt. Der Sänger bedankte sich für die Geduld und legte los. Er konnte fast das gesamte Programm abspielen, da donnerte und blitzte es erneut.

Abbruch

Das Konzert musste vorzeitig und ohne Zugabe abgebrochen werden. Die Fans gaben sich auf Insta nicht zu enttäuscht: "Schade, dass es wegen dem Unwetter abgebrochen werden musste... Trotzdem eine schöne Erfahrung."