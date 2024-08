Große Sorge: Andreas Gabalier im Krankenhaus

Wenige Tage vor seinen Jubiläums-Shows in Kitzbühel sind die Fans in großer Sorge um Andreas Gabalier.

Am 16. und 17. August sollte "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier anlässlich seines zehnjährigen Bühnen-Jubiläums mit einem Konzert-Doppel Kitzbühel zum Beben bringen. Doch die Shows wackeln jetzt gewaltig, wie der Musiker via Social Media erklärt. Die Fans sind in großer Sorge um den Kärntner.

In seinem Posting meldet sich der 39-jährige Sänger aus der Ambulanz des LKH Klagenfurt. Ob die Shows tatsächlich steigen können dürfte derzeit mehr als fraglich. Am 28. September sollte das Spektakel aus der Gamsstadt sogar auf ORF 1 gezeigt werden.

"Ich werde mein möglichstes geben"

In seinem Posting erklärt Gabalier: "Seit mehr als einer Woche kämpfe ich nun gegen einen viralen Infekt an, der mir Husten-Attacken und draus resultierende Stimmprobleme beschert hat!" Die Auftritte in Kitzbühel will selbst er noch nicht garantieren.

Er hofft, die "legendären Kitzbühel-Konzerte spielen zu können", führt der Schlager-Star weiter aus und fügt an:"...wenn vielleicht auhc noch nicht mit gewohnter Kraft und Energie. Ich werde mein Möglichstes ür die Gamsstadt geben." Dennoch wird es ein Wettlauf gegen die Zeit, die Fans müssen nun hoffen, dass ihr Idol das Wunder schafft und schnell wieder bei Kräften ist.