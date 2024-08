Brandgefährlich! Gabalier und Morgenstern fordern zwei VIPs zum Duell heraus

ORF 1 zeigt einzigartige TV-Show am 28. September 2024. Dabei geht es für den Volks-Rock'n'Roller und den Ex-Skispringer hoch hinaus

Andreas Gabalier und Thomas Morgenstern fordern zur höchsten Live-Challenge der Welt heraus: Mit einem heute, am Mittwoch, dem 14. August 2024, veröffentlichten Clip sucht das Duo prominente Gegner aus Deutschland, die in der einzigartigen und noch geheimnisumwitterten TV-Show in luftigen Höhen zum Duell zwischen Österreich und Deutschland antreten – wer nimmt die außergewöhnliche Challenge an?

Show der Superlative

18 Kameras, zwei gigantische Kräne, hochmoderne Technik für eine Live-Übertragung in zwei Ländern, Speed-Drohnen und ein Helikopter sowie acht Sattelschlepper, die eine Plattform der Superlative liefern – das sind die Eckpfeiler des neuen Abenteuers mit Andreas Gabalier und Thomas Morgenstern: Die TV-Show auf einer Bühne in mehr als 60 Metern Höhe über dem Wörthersee soll als „Die wirklich beste Show der Welt“ und weltweit höchste Live-Show in die Geschichte eingehen. Zu sehen ist das 90-minütige Spektakel am Samstag, dem 28. September 2024, in ORF 1 und auf ORF ON.

Wer tritt für Deutschland an?

Mit einer gehörigen Portion Mut bitten Gabalier und Morgenstern in Velden am Wörthersee auf der höchsten Plattform, die jemals als Live-TV-Bühne genutzt wurde, zu einem abenteuerlichen Duell zwischen Deutschland und Österreich. Was noch fehlt, sind die hochkarätigen Gegner. Diese werden seit heute aktiv und mittels eines aufwendig gedrehten Teaser-Videos über soziale Netzwerke gesucht. Einzige Bedingung: Es muss ein prominentes Duo aus Deutschland sein. „Schließlich geht es buchstäblich um die Lufthoheit zwischen Österreich und Deutschland“, sagen Andreas Gabalier und Thomas Morgenstern augenzwinkernd.

Singt Gabalier in 60 Metern Höhe?

„Velden ist meine zweite Heimat, die wollte ich schon immer einmal von oben sehen. Und wenn wir diese Challenge gewinnen können, singe ich vielleicht sogar ein Lied von dieser Bühne in über 60 Metern Höhe!“