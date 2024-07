Andreas Gabalier: Nach Tour verlässt er Österreich

Der Sänger hat große Pläne und wird dafür weit weg fliegen.

Andreas Gabalier ist derzeit fleißig unterwegs und tourt von Stadt zu Stadt. Mit seiner Open-Air-Tour, die noch bis September läuft, macht er sene Fans happy.

Fruchtbarer Ort

So viele Anhänger zu habe ist gut für die Karriere, aber schlecht für die Privatsphäre. Darum will sich der 39-Jährige eine längere Auszeit gönnen. Doch wohn zieht es den Steirer? An einen Ort, der schon einmal äußerst fruchtbar für ihn und sein Schaffen war. Nach Nashville Tennessee soll es gehen!

Interview

Das hat er nun im Interview mit der "Schlagerwelt" ausgeplaudert. Dort hat er schon einmal einige Songs aufgenommen und sein kreatives Schaffen ausleben können. Sogar Musik-Legende Dolly Parton traf er damals!

Das ist toll

Doch nicht nur zum Arbeiten ist Amerika toll. Gabalier freut sich auch auf die Freizeit, denn es sei sehr angenehm "am Tresen auch mal ein Bier trinken zu können, ohne von der Seite fotografiert zu werden."