× Andreas Gabalier im Wörthersee-Doppelpack

Nach seinem fulminanten Konzert am Sonntag, rockt der Volks-Rock'n'Roller diesen Samstag erneut in Klagenfurt

8.000 Fans feierten am Sonntag bei nicht ganz optimalen Wetterbedingungen beim Konzert von Andreas Gabalier in der Klagenfurter Ost-Bucht. Und wie es aussieht wird Gabalier noch eine Weile am Wörthersee bleiben, denn kommenden Samstag wird der Volks-Rock'n'Roller noch einmal auf der Bühne stehen.

Andreas Gabalier © Markus Schlögl / Perspective Agency ×

Und dabei ist Gabalier in bester Gesellschaft, denn das Line-Up liest sich wie das Who is who der Stars.

© Facebook ×

Mit dabei sind u.a. Christina Stürmer, Bülent Ceylan, Melissa Naschenweng, Rainhard Fendrich, Ben Zucker, Die Seer, Marianne Rosenberg, Semino Rossi, Michelle, Chris Steger, DJ Ötzi und Nikotin.

© oe24 ×

© zeidler ×

Moderiert wird die „Starnacht am Wörthersee“ einmal mehr von Barbara Schöneberger und Hans Sigl.

Probleme mit Unterkunft

Lesen Sie auch:

Wo Gabalier für seinen Auftritt absteigen wird, bleibt spannend.

Gabalier Penthouse in Velden © Raunig ×

Fest steht scheinbar nur, dass er nicht in seinem Veldener Penthouse wohnen dürfte, denn wegen eines Problems mit der Widmung der Liegenschaft ist es allen Wohnungseigentümern per richterlicher Verfügung untersagt, ihr Domizil zu betreten.