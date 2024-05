Der Volks-Rock’n’Roller darf seine Wohnung angeblich bis auf weiteres nicht betreten

Kurz vor Beginn der Corona-Pandemie 2020 kaufte sich Superstar Andreas Gabalier ein traumhaftes Penthouse direkt in der Veldener Bucht. Für ihn war es Rückzugsort und Party-Location gleichzeitig. Wenn er nicht gerade auf Tour war, verbrachte er die meiste Zeit des Sommers am Wörthersee. Doch genau das soll jetzt vorbei sein. Insidern zufolge dürfen Gabalier und andere Wohnungs-Eigentümer im Haus am Seecorso ihre Wohnung per Gerichtsbescheid vorerst nicht mehr betreten.

Gabalier Penthouse in Velden © Raunig ×

Der Grund dafür ist ein Problem mit der Widmung des Objekts. Dieses soll angeblich als Hotel gewidmet sein – was bedeutet, dass der Besitzer nicht mehr als drei Monate im Jahr dort wohnen darf und das Objekt die übrige Zeit vermietet werden muss. Ob Gabalier das beim Kauf wusste, ist fraglich. Auch soll für das Haus seit einiger Zeit gar ein Abrissbescheid existieren, der eine Umwidmung vorschreibt, die bist heute aber nicht passiert ist.

Gabalier ist Wörthersee-Botschafter © Raunig ×

Auf Nachfrage von oe24 beim Bauamt der Gemeinde Velden wurde bestätigt, dass diesbezüglich ein baupolizeiliches Verfahren läuft. Was den Abrissbescheid und das Betretungsverbot angeht, handelt es sich laut Bauamt um ein „Individualverfahren“, zu dem es keine offizielle Auskunft gibt. Manch betroffener Mieter zeigt sich dafür umso redseliger...