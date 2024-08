Gabalier: Dieses Foto stößt Fans sauer auf

Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier ist Fan von Rapperin Shirin David und postete ein Foto mit ihr. Seine Anhänger sind geteilter Meinung, was dieses Bild anbelangt.

Volks-Rock'n'Roller meets Rap: Andreas Gabalier postete ein Selfie mit der deutschen Rapperin Shirin David auf Instagram. "Leider geil", schreibt er und fügt eine Anspielung auf ihren Mega-Hit hinzu: "Bauch, Beine, Po". In den Kommentaren zum Posting wird deutlich, dass die beiden Musik-Lager wenig gemeinsames haben. "Andreas was ist los mit dir", schreibt eine Userin und fügt ein trauriges Smiley an ihren Kommentar dran. "Es wäre besser, wenn du das Foto löscht", schlägt ein anderer Instagram-User vor.

Andere wiederum sehen das entspannter und verstehen die Aufregung nicht. "Egal haben beide ihr Ding und ziehen's durch Musikgeschmack darf jeder selber wählen", heißt es in den Kommentaren. "Manchmal frag ich mich echt was los ist bei einigen. Shirin macht ihre Musik, Andreas seine, eine Adele was ganz anderes", so eine Userin. Sie fügt hinzu: "Gott sei Dank gibt es für jeden Geschmack etwas."