Andreas Gabalier: Ansturm auf sein Geburtstags-Konzert

Am 21.11. wird Andreas Gabalier 40- Ein guter Grund um ordentlich zu feiern.

Er hat es bereits lautstark angekündigt! Andreas Gabalier wird es vor und zu seinem 40er (am 21.11.) ordentlich krachen lassen!

Mehr zum Thema

Große Party

Bereits Ende Oktober erklärte Andreas Gabalier am Rande der "Schlagerbooom"-Show von Florian Silbereisen gegenüber der Bild: "Ich feiere im November meinen 40. Geburtstag und wir machen in meiner Heimatstadt Graz eine große Vorab-Party mit Konzert für Fans und Freunde. Da will ich mich von meinen wilden Dreißigern gebührend verabschieden." Glücklicherweise gilt dieser Abschied nur seinem Lebensabschnitt. Denn ein Ende seiner Karriere ist noch nicht in Sicht.

Reger Andrang

Das machte er dann auch wahr - am 16.11. stieg die große Sause und da eingefleischtesten Fans campierten sogar Stunden vor dem Event vor der Grazer Stadthalle. Mit dabei als Support waren unter anderem die "Baseballs".

Abschied von dieser Sache

Ein anderer Abschied ist allerdings auch schon in Sicht. Für Gabalier war die Altersmarke 40 eine besondere, nämlich im Bezug darauf, Kinder zu bekommen. Schon im Juni sagte er der Bild: "Ich wollte immer welche. Jetzt werde ich langsam zu alt dafür." Gabalier wird im November 40, ist das wirklich schon zu spät? Er fügt hinzu: "Aber mal schauen, man weiß nie, was das Leben bringt."