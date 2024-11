Gabalier freut sich über Nachwuchs: "Wir kriegen ein Buzal!"

Der Sänger und seine Frau erwarten ihr erstes Kind. Die Fans freuen sich mit den beiden.

Ein Baby für Gabalier! Mit dieser Schlagzeile hätten die meisten Fans wohl nicht gerechnet, wenn es um Schlager-Star Andreas Gabalier geht. Der Musiker ist offiziell schließlich seit 2019 Single. Sein Bruder Willi (43) hat hingegen vor neun Jahren seine große Liebe Christiana geheiratet und erwartet nun das erste gemeinsame Kind. Auf Instagram zeigt er ein Foto seiner schwangeren Frau.

Mehr lesen:

Jubel über Baby-News

"Hurra, wir kriegen ein Buzal und freuen uns riesig! Liebe Grüße!", schreibt Gabalier zu dem Schnappschuss. Seine Liebste trägt einen grünen Pulli und strahlt in die Kamera. "Christina schaut so entzückend aus, freu mich sehr mit euch", jubelt ein Follower. Hunderte Glückwünsche und Gefällt-mir-Angaben gibt es obendrauf.

Der "Bares für Rares"-Moderator, Sänger und Tänzer macht also bald seinen berühmten Junggesellen-Bruder zum Onkel. Wir schließen uns den zahlreichen Glückwünschen an. Möge der oder die kleine Gabalier genau so talentiert sein wie sein Vater und dessen Bruder.