Andreas Gabalier feiert 40er mit Fan-Party: "Will mich verabschieden"

Der Sänger will sich ordentlich feiern lassen.

Schlagerstar Andreas Gabalier feiert einen runden Geburtstag . Am 21.11. wird der Kärntner 40 Jahre alt.

Mehr zum Thema

Ehrentag

Grund genug, um diesen Ehrentag ordentlich zu feiern! Doch wie will der Sänger das angehen? Natürlich denkt er an diesem Tag auch nicht nur an sich selber, sondern auch an die Menschen, die mit ihm feiern wollen.





Will mich verabschieden

Am Rande der "Schlagerbooom"-Show von Florian Silbereisen erklärte Gabalier der Bild: "Ich feiere im November meinen 40. Geburtstag und wir machen in meiner Heimatstadt Graz eine große Vorab-Party mit Konzert für Fans und Freunde. Da will ich mich von meinen wilden Dreißigern gebührend verabschieden." Glücklicherweise gilt dieser Abschied nur seinem Lebensabschnitt. Denn ein Ende seiner Karriere ist noch nicht in Sicht.

Abschied von dieser Sache

Ein anderer Abschied ist allerdings auch schon in Sicht. Für Gabalier war die Altersmarke 40 eine besondere, nämlich im Bezug darauf, Kinder zu bekommen. Schon im Juni sagte er der Bild: "Ich wollte immer welche. Jetzt werde ich langsam zu alt dafür." Gabalier wird im November 40, ist das wirklich schon zu spät? Er fügt hinzu: "Aber mal schauen, man weiß nie, was das Leben bringt."