Andreas Gabalier sucht: "Seid ihr zwischen 18 und 40?"

Auf Instagram hat der Sänger einen Aufruf gestartet.

Nanu, will Andreas Gabalier etwa via Instagram eine neue Liebe finden? In einer Story wurde nun ein Aufruf gestartet: "Ihr seid zwischen 18 und 40 Jahre alt? habt Lust auf ein richtig cooles Outfit?"

Mit mir einen Tag verbringen

Ja, was hat der Sänger denn vor? Im nächsten Satz wird es schon deutlicher: "Ihr habt Zeit einen außergewöhnlichen Tag mit mir vor der Kamera zu verbringen?" Also geht es um einen Job! Das ist für Gabalier-Fans bestimmt sehr aufregend! Wie bewirbt man sich dafür? Einfach ein Foto schicken und erklären, warum Mann oder Frau mitmachen will!

Geheimer Dreh

Spannend ist natürlich, um welches Video es sich handelt. Das wurde in dem Posting noch nicht verraten. Was allerdings vor einiger Zeit verraten wurde: Am 31.10.2025 kommt er nach Wien und Österreich wird sein Konzert präsentieren!