Sängerin Vanessa Mai ist zurück beim Schlagerbooom. Doch das sorgt für Wirbel.

Am Samstag, 19.10., ist es wieder soweit! Schlagerstar Florian Silbereisen ist mit seiner Hit-Show "Schlagerbooom" wieder im TV (ab 20:16 das Erste) zu sehen.

Mehr zum Thema

Diese Schlagerstars dabei

Gastgeber Florian Silbereisen freut sich in der Westfalenhalle in Dortmund auf 20.000 Fans – und hochkarätige Gäste. Mit dabei sind unter anderem: Andrea Berg, Andreas Gabalier, Roland Kaiser, David Garrett und Kerstin Ott!

© Getty Images ×

Überraschend: Mai dabei

Doch auch eine, die lange ausgesetzt hat, wird wieder zu sehen sein! Vanessa Mai wird mit ihren Hits und einer Mega-Show auftreten. Doch das kommt durchaus überraschend. Denn seit 2018 war Mai nicht mehr dabei. Der Grund war bei den Produzenten der Show zu sehen.

"Verdorbene", strategische Schlagerbranche

In der Doku "MAI Time is now", die 2022 zu sehen war, verriet die Sängerin Details zu einem Auftritt, den sie 2015 absolvierte und bei dem sie von ihren Eltern überrascht wurde. Damals gab es eine Anleitung, wie sie zu reagieren habe: "Man hat mir dann auch schon so durch die Blume gesagt: So Tränchen schaden halt auch nicht." Also alles doch nicht so spontan und echt in der Schlagerbranche?

Spielregeln waren nicht tragbar

"Es gibt halt gewisse Spielregeln da und die waren für mich irgendwann nicht mehr tragbar" so die Sängerin in Hinblick auf die Methoden von Show-Producer Michael Jürgens. Warum sie nun aber wieder dabei ist, dazu hat sich die Sängerin nicht geäußert.