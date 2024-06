Vanessa Mai: Oben ohne zeigt sie eine besondere Körperstelle

Die Sängerin will damit ein Zeichen setzen.

Sängerin Vanessa Mai (32) nimmt ihre Fans auf Instagram gerne mit in ihren Alltag, zeigt private Schnappschüsse und solche vom Arbeiten.

Nun hat die brünette Sängerin beides gemischt. Für einen Sneaker-Hersteller zeigte sich die 31-Jährige fast ungeschminkt und in einer sehr intimen Pose. Ohne BH nur mit einem oben Blazer bekleidet, sehen wir Mai vor der Kamera stehen.

Sie schreibt zum Video: "Mutti hat immer gesagt, dass mein Feuermal unter meinen Brüsten verschwinden wird wenn ich groß bin. Da wusste sie nur noch nicht, dass es mit den Brüsten nichts wird."

Und tatsächlich, am Ansatz ihrer Brust ist deutlich ein rötlicher Fleck zu erkennen. Während es niemandem zusteht, über fremde Frauenkörper zu urteilen, will Mai wohl bewusst ein Zeichen setzen. Sie nimmt ihren vermeintlichen Makel mit Humor. Das sorgt, schaut man sich die Kommentare an, für viel Zustimmung.