Helene Fischer ist trotz Pause aufgetreten - für einen speziellen Abend.

Helene Fischer macht derzeit eine Pause und genießt es, mehr Zeit mit ihrer Familie zu haben. Auch ein neues Projekt - Kinderlieder - will die Sängerin umsetzen.

Tour erst 2026

Die nächste Tour der Schlager-Ikone steht erst 2026 an, doch so ganz kann Fischer dem Rampenlicht nicht fernbleiben. Wie nun durchgesickert ist, wurde die Sängerin für ein Privat-Konzert engagiert. Ende August soll Fischer in Marburg auf der Firmenfeier der "Deutschen Vermögensberatung" aufgetreten sein.

Private Feier

Der Geburtstag von Firmenchef Andreas Pohl stand an und der wünschte sich zum 60er einen Auftritt der Sängerin, so berichten schlager.de und die Bild. Rund 200 Menschen kamen in den Genuss ihres Auftritts - allesamt sehr erstaunt, denn Helenes Gig war eine große Überraschung.

Doch, was kostet ein Auftritt von Helene Fischer, wie lange muss man darauf sparen? Nun ja, bereits 2019 nahm die Schlager-Queen mit einem einzelnen Auftritt um die 700.000 Euro ein. Das wurde damals vom Chef der Trigema-Gruppe verraten. Fischer rockte eine Firmenfeier und kassierte dafür gut ab.