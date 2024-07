Helene Fischer: "Unverschämt!" Fan-Ärger wegen horrender Ticket-Preise

Der beliebte Schlagerstar steht jetzt in der Kritik.

Die Shows von Helene Fischer werden immer spektakulärer. Wir erinnern uns: Fischer zeigte einige akrobatische Moves bei ihrer letzten Tournee, schwebet über die Bühne und den Zuschauerraum und sang dabei ihre großen Hits.

Mehr über Helene Fischer

Neue Tour

Einmal verletzte sich die Mutter einer Tochter sogar im Gesicht, als eine Nummer daneben ging. Nun wird schon fleißig an der nächsten Tour gebastelt und die soll noch spektakulärer werden, als alles, was es bislang von der Schlagerqueen zu sehen war.

© Artner ×

360°Stadion-Tour

Was wir über die neue Konzertreihe schon wissen: Sie wird 2026 stattfinden und in den großen Hallen in Deutschland, der Schweiz und Österreich stattfinden. Es soll zudem eine 360° Tour werden, das heißt wohl, Helene singt, tanzt und saust von einer Bühne in der Mitte herum.

So teuer wird die Tour

Doch bei der ganzen Vorfreude ihrer Fans gibt es auch einige kritische Stimmen. Wieso? Das ist rasch erklärt, die Ticketpreise sind nämlich recht hoch. Um die 73 bis 95 Euro schlagen sie für Steh- und Sitzplätze in den niedrigeren Kategorien zu Buche. Will man besser sehen und näher dran sein, müssen bereits 165 Euro gelöhnt werden.

Teure VIP-Karten

Richtig preisig wird e mit VIP-Behandlung. Für einen solchen Special-Abend, wo es einige Goodies gibt, müssen über 520 Euro hingeblättert werden. Dafür gibt es dann aber laut Veranstalter folgende Leistungen:

Sitzplatzticket der besten Kategorie

Einladung zur exklusiven VIP-Party vor der Show mit DJ

Buffet + Getränke (Softgetränke, Bier, Wein)

exklusives VIP-Geschenk

separater VIP-Eingang

ausgewiesener Check-In vor Ort

Ansprechpartner vor Ort

Frage des Geldes

Viele Fans echauffieren sich über die Preise, wie das OK Magazin berichtet. Sie verstehen nicht, wieso es gar so teuer sein muss, ihren Star zu sehen. Einige sind auch einfach sehr enttäuscht, weil derartige Preise sich nicht alle leisten können.