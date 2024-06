Heißer Flirt zwischen Fischer und Silbereisen: Liebes-Comeback?

Exklusive Fotos zeigen das ehemalige Schlagerpaar vertraut vereint an Bord der "MS Amadea"

Liebe, die niemals ganz erlischt? Wohlmöglich! Während Florian Silbereisen (42) gerade für die Serie "Das Traumschiff" neue Folgen am Nordkap dreht, ist auch seine Ex-Partnerin Helene Fischer (39) mit an Bord. Und Insider wissen: Sie ist nur privat dort, nicht für Dreharbeiten.

Freundschaft oder Neuauflage der Liebe?

Offiziell ist Helene, die seit 2022 mit Thomas Seitel verheiratet ist und eine 2-jährige Tochter mit ihm hat, zum Feiern des Geburtstags einer engen Freundin an Bord. Doch die exklusiven Bilder der BILD-Tageszeitung zeigen die beiden Ex-Turteltauben überaus vertraut miteinander.

© privat

Ausgelassene Stimmung und vertraute Nähe

Lachen, gemeinsame Gespräche und strahlende Gesichter: Die Fotos an Deck der "MS Amadea" sprechen Bände. Helene, in Wollmütze und fröhlicher Ausstrahlung, und Florian stehen nah beieinander, stoßen mit Gläsern an und wirken vertraut. Die innige Verbindung der beiden Schlagerstars ist auf den Fotos deutlich zu erkennen.

© privat

Freundschaft nach der Trennung

Seit der öffentlichen Trennung im Dezember 2018 und dem anschließenden Liebesglück Helenes mit Thomas Seitel und Florians neuer Beziehung mit Sara (35), haben die beiden Stars bewiesen, dass tiefe Freundschaft auch nach einer großen Liebe möglich ist.