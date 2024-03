Prinz William fühlt sich "hilflos und verängstigt"

Erst vor wenigen Tagen wandte sich Herzogin Kate mit ihrer Krebsdiagnose an die Öffentlichkeit und versetzte die Welt damit in Schock. Auch Prinz William leidet unter der Diagnose.

Die Welt stand unter Schock, als sich Herzogin Kate vor wenigen Tagen mit einer Videobotschaft über ihre Krebsdiagnose an die Öffentlichkeit wandte. Aus aller Welt schickten ihr die Menschen Genesungswünsche. Noch härter trifft diese Nachricht natürlich ihr engstens Umfeld - speziell ihren Mann Prinz William. Laut Quellen fühle sich dieser "hilflos und verängstigt" und versucht, seine die durch die Krankheit oft übermüdete Kate in jeder Hinsicht zu unterstützen.

Termine abgesagt

Der besorgte Prinz habe laut Quellen seine Familie gebeten für ihn einzuspringen, um Kate voll und ganz zu unterstützen. Er verbringe viel Zeit mit ihr und den drei Kindern Prinz George (10) Prinzessin Charlotte (8) und der 5-jährige Prinz Louis. "William versucht, für Kate da zu sein und auf jede erdenkliche Weise zu helfen", sagt die erste Quelle. "Er erledigt Schulaufgaben mit den Kindern und verbringt nachmittags und abends Zeit mit ihnen." Die vollständige Genesung der Herzogin habe jetzt oberste Priorität.

Prinz William will Bruder Harry nicht treffen

Trotz der Genesungswünsche von Meghan und Harry, ist das Verhältnis zwischen den beiden Brüdern angespannt. Im kommenden Mai will Harry nach Großbritannien reisen, um beim zehnten Jahrestag der Invictus Games mit einem Gottesdienst in der Londoner St. Paul‘s Cathedral teilnehmen. Laut Quellen will William aber Harry nicht treffen. Der Prinz möchte im Moment jede belastende Situation vermeiden.