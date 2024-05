Helene Fischer: "Ich hasse sie!" - Schlagerstar gesteht blanken Hass

Helene Fischer spricht offen über ihren Hass auf Paparazzi!

Helene Fischer kennt man als stets sympathische, fröhliche und professionelle Sängerin. Doch hinter der Fassade des erfolgreichen Schlagerstars verbirgt sich auch eine Frau, die mit den Schattenseiten des Berühmtseins zu kämpfen hat. In einem Interview mit der "ZEIT" sprach sie jetzt offen über ihren Hass auf Paparazzi.

"Das kann ich definitiv so sagen", antwortete Helene Fischer auf die Frage, ob sie Paparazzi hasse. Sie werde zwar nicht auf Schritt und Tritt verfolgt, doch die ständige Belagerung durch Sensationsfotografen, die sie bis in ihr Privatleben reichen, sei für den Schlagerstar unerträglich.

"Ich fühle mich wie in einem Käfig gefangen"

Besonders schlimm sei es in der Vergangenheit in ihrem Haus in Spanien gewesen. "Ich konnte dort gar nicht mehr abschalten. Immer waren Paparazzi da", so Fischer. Die Situation fühle sich für sie "wie im Käfig gefangen" an. Sie gab die Immobilien infolge dessen sogar auf.

Kein Platz für Wut und Ärger

Doch Helene Fischer wäre nicht Helene Fische, würde sie nicht auch in solchen Momenten professionell und zurückhaltend bleiben. Trotz ihres Ärgers weiß Helene Fischer, dass sie sich von den Paparazzi nicht provozieren lassen darf. "Wenn ich anfangen würde, mich massiv zu ärgern, würde es mir selbst nur schaden", erklärt die 39-jährige Sängerin. "Sie würden genau die Bilder kriegen, die ich nicht in der Presse sehen will."

Recht auf Privatsphäre

Sie appelliert an die Paparazzi, ihre Privatsphäre zu respektieren. "Ich bin ein Mensch wie jeder andere und habe auch das Recht auf Privatsphäre", so Fischer im Interview.