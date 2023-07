Robert De Niro trauert um seinen Enkel (19)

Ein herzzerreißender Verlust hat die De-Niro-Familie schwer erschüttert.

Drena De Niro (51), die älteste Tochter des renommierten Schauspielers Robert De Niro (79), hat ihr Kind verloren. Ihr Leandro starb im Alter von nur 19 Jahren.

Emotionaler Post an Leandro

In einem emotionalen Post richtet sie sich an ihren Sohn und schreibt: "Mein geliebter Engel, ich wünschte, dass meine bedingungslose Liebe ausgereicht hätte, um dich zu retten." Doch leider blieb dieser Wunsch unerfüllt.

"Von dem Moment an, als ich dich in meinem Bauch spürte, warst du mein Sonnenschein, mein Herz und das Einzige, was in meinem Leben wirklich zählte." In ihren traurigen Zeilen verspricht sie ihm, stark zu sein und weiterzumachen, obwohl sie nicht weiß, wie sie ohne ihn den Alltag bewältigen soll. "Es tut mir so leid, mein liebes Baby." Details über die genauen Umstände des tragischen Todes ihres Sohnes erwähnt sie in ihrem Post nicht.

Drena De Niro wurde bereits im Alter von fünf Jahren in die De-Niro-Familie aufgenommen, nachdem ihr berühmter Vater im Jahr 1976 ihre Mutter Dhianne Abbott geheiratet hatte. Wie ihre Mutter folgte auch sie der Schauspielkarriere und trat gemeinsam mit ihrem Adoptivvater in mehreren Filmen wie "City by the Sea" auf.

Im Jahr 2004 brachte sie ihren Sohn Leandro De Niro Rodriguez zur Welt. Genauso wie seine Mutter, strebte auch er danach, in die Fußstapfen von Robert De Niro zu treten. Im Jahr 2018 ergatterte er eine kleine Rolle in der preisgekrönten Romanze "A Star Is Born".