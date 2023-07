Mateschitz & Swarovski: Liebes-Auftritt in Spielberg

Erst vor wenigen Tagen zeigten sich der Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz und seine neue Liebe Victoria Swarovski in Wien – heute besuchten die beiden den Red-Bull-Ring.

Viel Prominenz tummelte sich am Sonntag beim Grand-Prix von Österreich am Red-Bull-Ring in Spielberg. So waren etwa Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Investor Rene Benko oder auch Rapper RAF Camora vor Ort. Natürlich besuchte auch Mark Mateschitz das Heimrennen für den Red-Bull-Rennstall.

Der Red-Bull-Erbe kam nicht alleine zum Rennen: Mit dabei war auch seine neue Liebe Victoria Swarovski. Die beiden zeigten sich glücklich am Red-Bull-Ring.

© Gepa Pictures ×

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Große Liebe. Ihre Liebe machte das Paar zu Ostern öffentlich, als Swarovski ein gemeinsames Foto auf Instagram postete. Ansonsten gab es fast keine gemeinsamen Fotos oder Auftritte. Nur einen, als das Paar mit Didi Mateschitz’ letzter Freundin Marion beim Red-Bull-Salzburg-Meister-Spiel auf der VIP-Tribüne Platz nahm. Dabei konnte man auch sehen, wie gut sich das Trio verstand.

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Spielberg knackte mit 304.000 Zuschauerrekord

Den Österreich-Grand-Prix der Formel 1 auf dem Red Bull Ring und das Rahmenprogramm haben in Spielberg 304.000 Zuschauer und Zuschauerinnen am gesamten Rennwochenende verfolgt. Das gaben die Verantwortlichen am Sonntag bekannt. Die Zahl bedeutet einen neuen Rekord für die Veranstaltung, die das größte alljährlich stattfindende Sportevent in Österreich ist.