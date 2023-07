Egli und Silbereisen: Auftritt befeuert Liebes-Gerüchte

Beatrice Egli und Florian Silbereisen zeigten sich beim ''Schlagerbooom Open Air - Die Stadionshow in Österreich'' in Kitzbühel sehr vertraut.

Seit einiger Zeit halten sich hartnäckige Gerüchte um eine heimliche Liebelei zwischen Florian Silbereisen (41) und der Schlagersängerin und Ex-DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli (35). Jetzt heizt ein Auftritt der beiden beim ''Schlagerbooom Open Air - Die Stadionshow in Österreich'' in Kitzbühel die Liebes-Gerüchte wieder neu an.

Ist da mehr als Freundschaft?

Egli wurde nach dem Auftritt von Gastgeber Silbereisen interviewt – und in dem Gespräch spielten die beiden immer wieder auf die Spekulationen an. In Anspielung an ihr neues Album "Balance" machte ihr der Moderator ein Kompliment: "Beatrice, ich muss dir sagen: Du siehst so ausgeglichen aus. Du bist in deiner Balance und du siehst toll aus." Die 35-jährige Schweizerin sagte darauf mit einem Augenzwinkern: "Hat man dir auch gesagt, dass ich die Balance verliere, ab und zu? Wegen dir?"

© Getty Images ×

"Haben ein musikalisches Baby bekommen"

Im Gespräch nahm auch Silbereisen immer wieder Bezug auf die Spekulationen: "Die Presse hat es ja bereits von den Dächern gepfiffen: Wir haben ein sehr musikalisches Baby bekommen", spielte der 41-Jährige auf sein Duett mit Beatrice Egli an – und bezeichnete den Song wenig später sogar als "absolutes Wunschkind".

Auch die Körpersprache der beiden gab Stoff für neue Gerüchte: Sie kicherten immer wieder, sahen sich tief in die Augen und berührten sich leicht.