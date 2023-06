Fake-News: Nino de Angelo für tot erklärt

Doch nicht ''Jenseits von Eden''. Nino de Angelo meldet sich via Instagram zu Wort, nachdem er von Betrügern für tot erklärt worden war.

Über 17.000 Menschen riefen im Internet ein Video auf, dass den deutschen Musiker italienischer Abstammung für tot erklärt. Dabei ist er noch wohlauf. "Die Auferstehung wird dann am Samstag bei Florian SIlbereisen live übertragen", witzelt der 59-Jährige auf Instagram unter einem Screenshot der entsprechenden Falschmeldung.

„Verdammt, in was für einer Welt leben wir mittlerweile?“, wird de Angelo dann aber doch noch ernst. Die User stimmen ihm zu. „Mit dem Tod macht man keine Späße", heißt es in den Kommentaren.

Seine Fans dürfen sich darauf freuen, ihren Lieblingssänger bald live und vor allem quicklebendig zu sehen. Seine "Von Ewigkeit zu Ewigkeit"-Tour startet am 30. September in Fulda.