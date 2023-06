Bei der Gala in der Austrian Hall of Fame waren Vici und ihr Mark das Tuschelthema Nummer eins!

Ihre Liebe ist noch recht frisch und doch wirken die beiden sehr vertraut: Moderatorin und Unternehmerin Victoria Swarovski (29) und Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (30) zeigten sich zusammen auf einer Gala im Palais Ferstel. Dort wurde Anita Gerhardter, die Mutter von Mark, in die "Austrian Hall of Fame" aufgenommen.

Erster Liebes-Auftritt

Es war der erste richtige "öffentliche" Auftritt des Glamour-Paares . Vor einigen Wochen sah man die beiden noch recht versteckt zusammen in der Red-Bull-Arena in Salzburg, als sie sich in einer Loge zusammen mit Freunden das Spiel Salzburg gegen Graz ansahen. Nun, bei der Gala ging alles ganz offiziell zu. Vici und Mark saßen nebeneinander und genossen sichtlich das Ambiente. Vici machte vergnügt Fotos, Mark schien sich gut zu unterhalten.

Das fällt auf den Fotos von Vici und Mark auf

Vertraut und verliebt: Die beiden sind sichtlich auf einer Wellenlänge. Sie kuschelten phasenweise miteinander, fühlten sich sehr wohl dabei, ihre Liebe zu zeigen.

© Andreas Tischler / Vienna Press ×

Dreamteam: Die beiden sind auch im Umgang mit anderen ein absolutes Dreamteam - scheinen sich in Gesprächen gut zu ergänzen!

© Andreas Tischler / Vienna Press ×

Humor: Vici und Mark scheinen den gleichen Humor zu haben. Beim Verlassen der Veranstaltung unterhielten sie sich angeregt - und Mark strahlte seine Vici an, in einer Intensität, wie man es von Mateschitz noch nicht gesehen hat. Hier liegt Liebe in der Luft!