In Salzburg: So schön war der erste Auftritt als Paar: Mateschitz und Swarovski.

Endlich! Zum ersten Mal zeigte sich "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski (29) mit ihrem neuen Freund, Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (30). Erst seit wenigen Wochen weiß man offiziell: Die beiden sind ein Paar.

Zusammen in einer Loge

Zu Ostern gab es dann von Vici die Bestätigung ihrer Liebe auf Instagram. Mit einem süßen Pärchenfoto ! Nun ist die Liebelei aber ganz offiziell. Am 21.5. zeigten sich Vici und Mark in der Red-Bull-Arena in Salzburg. Die zwei sahen sich in einer Loge das Spiel (Salzburg gegen Graz) an, waren sehr vergnügt, hielten Händchen und kuschelten miteinander. In der Loge mit dabei: Marion Feichtner, die letzte Lebensgefährtin von Didi Mateschitz und Ex-Fußballer Mario Gomez.

© GEPA pictures/ David Geieregger ×

Details der Liebe

Auf den Fotos eindeutig zu erkennen: Wie vertraut Vici und Mark miteinander umgehen. Händchen halten oder den Kopf auf seine Schulter legen, all das wirkt ganz natürlich. Auch dass Vici Marks Freunde kennt, spricht dafür, dass die beiden viel Zeit miteinander verbringen. Übrigens: Statt Red Bull gab es zu dem Anlass Weißwein und andere Erfrischungen...