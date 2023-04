Laut der 'Bild'-Zeitung leidet Noch-Ehemann sehr unter der Trennung von Victoria!

Seit einigen Wochen ist auch für die Öffentlichkeit klar: Victoria Swarovski (29) ist frisch verliebt und sehr happy! Sie hat mit "Red Bull"-Erbe Mark Mateschitz (30) einen neuen Partner gefunden, der erste Urlaub als Paar wurde auch schon absolviert. Dort, in Südafrika, entstand das erste gemeinsame Foto.

Werner sei tief getroffen

Vici ist bekannt dafür, dass sie ihre Fans gerne am Alltag teilhaben lässt. Auf Instagram postet sie, was die " Let's Dance"-Moderatorin so den ganzen Tag macht. Zahlreich waren dann auch die Glückwünsche unter dem ersten Bild mit Mark. Doch einer, den das sehr getroffen haben soll, ist laut der "Bild" Vicis Noch-Ehemann Werner Mürz (49). Das soll ein guter Freund aus seinem Umfeld bestätigt haben. Denn: Werner Mürz habe Victoria sehr geliebt.

Scheidung statt Kinder

Anscheinend gab es zwischen Werner und Victoria grundlegende Unterschiede, was die Ausgestaltung ihrer Ehe anging. Rund um Silvester kam es zum Showdown: Werner, der bald 50 Jahre alt wird, wollte unbedingt ein Kind mit ihr, habe kundgetan, wie sehnlich er sich Nachwuchs wünsche. Victoria erbat sich Zeit, reiste nach einem gemeinsamen Urlaub nach Kitzbühel, um dort Klarheit über Kinder und Karriere zu erlangen.

© Getty Images ×

Werner Mürz und Victoria Swarovski

"Hätte gerne Kinder"

Gegenüber der Bild sagte Victoria noch Ende 2022: "Mein Mann liebt Kinder und ich hätte sehr gerne schon bald ebenfalls Kinder. Ich möchte auf keinen Fall den Zeitpunkt verpassen und freue mich darauf, meine eigene Familie zu gründen." Doch dann, im Jänner wandet sich das Blatt. Victoria kam auf "Red Bull"-Einladung zum Hahnenkamm-Rennen, traf dort auf ihren damals noch guten Freund Mark. Im Februar teilte Vici ihrem Ehemann Werner dann mit, dass sie die Scheidung wolle und zog aus der Villa in München aus.