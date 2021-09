Seiler & Speer als "Hödn" vom Nova Rock

Probe, Nova Rock, Donauinsel. Seiler & Speer rocken mit „Hödn“ ganz Österreich.

Festival. Am Mittwoch begeisterten Seiler & Speer nur 199 Besucher mit dem „kleinsten Konzert aller Zeiten“. Einer öffentlichen Generalprobe in Wien. „Gar nicht spielen nach so langer Pause vor so einem großen Konzert wäre ja blödsinnig gewesen!“ Gestern gab’s am Nova Rock Encore in Wr. Neustadt wieder das ganz große, so lang vermisste Rock-Kino. 15.000 Fans feierten das Hit-Duo des Austropop. Ein Triumph nach über 600 Tagen Corona-Pause.



Programm. Vom Opener Herr Inspektor bis zum Mitgröl-Finale rund um Soits leben lieferten die Chart-Kaiser ein über 90-Minütiges Hit-Feuerwerk der Extra-Klasse. Hunderte Explosionen, Konfetti-Kanonen und einen überzeugenden Mix aus Party-Krachern (Bonnie und Clyde) und besinnlich leisen Tönen (Ala bin) inklusive.

Hymne. Dabei erweis sich vor allem die aktuelle Single Hödn als wahrer Publikums-Favorit. „Wahnsinn was dabei abgeht: Wir haben eine neue Hymne!“ Noch mehr Stimmung gab’s nur beim Dauerbrenner Ham kummst, den man zur Freude der Fans sogar ins XXL-Format ausdehnte. Ka schware Partie!



Party. Neben Seiler & Speer, die nächsten Sonntag auch die Donauinsel rocken, punkteten in Wr. Neustadt auch Russkaja, Jinjar und vor allem die coolen Song-Contest-Sieger Måneskin. Auch mit nackten Tatsachen: Bassistin Victoria De Angelis ließ bei der viel umjubelten Vollpower-Show sogar die Nippel durch blitzen. Die Fans feierten die Italo-Stars bei Hits wie Beggin‘, I wanna be your slave oder Zitti e Buoni als neue Rock-Götter. Sänger Damiano David dankte es mit einem Bad in der Menge. 12 points!

Als Late-Night-Act hatte Parov Stelar seine große Electro-Swing-Party Voodoo Sonic geplant.



Fahrplan. Vom 9. bis 12. Juni 2022 soll Nova Rock dann wieder wie gewohnt in Nickelsdorf über die Bühne gehen. Mit Muse, Foo Fighters, Volbeat und Five Finger Death Punch als Headliner. Und der Hit-Show von Seiler & Speer.