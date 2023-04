Ekaterina Leonova und Timon Krause dürften sich nicht nur auf der Bühne verstehen.

Liebesüberraschung bei der Tanzshow "Let's Dance"! Nicht nur im österreichischen Format " Dancing Stars " soll es zwischen mindestens einem Paar gefunkt haben, nein, auch in Deutschland glüht das Tanzparkett.

Ekat und Timon: Solo

Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova (36) galt als glücklich verliebt in ihren Millionär Hasan Kivran (56). Doch wie die Bild jetzt berichtet, sollen die beiden immer häufiger gestritten und sich nun so gar getrennt haben. Seit Jänner sollen die beiden getrennte Wege gehen. Auch wieder solo soll Mentalist Timon Krause (28) Ekats Partner in der Show sein. Er soll sich von seiner Freundin Sarah Fuchs getrennt haben. Im Jänner wirkten die beiden auf Insta noch sehr verliebt.

Wirken sehr vertraut: Ekaterina und Timon

Kuss-Alarm im Studio

Nun sind die Fans der Show natürlich gespannt darauf, ob Ekat und Timon sich bald zu den Gerüchten äußern. Denn seit einiger Zeit fällt auf, wie gut sich die beiden verstehen. Nach einer leidenschaftlichen Ruma wirkte es so, als hätten sich die beiden vielleicht im Studio geküsst - das Licht ging im entscheidenden Moment aus.

© RTL / Stefan Gregorowius ×

Jurorin Motsi und Juror Jorge heizen die Spekulationen durch ihre frechen Sprüche weiter an...

Let's Dance ist immer am Freitag um 20:15 auf RTL zu sehen oder auf RTL+!