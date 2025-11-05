Ärzte ratlos: 83-Jähriger ist seit über 60 Jahren wach

Ein Mann aus Vietnam sorgt seit vielen Jahren für Verwunderung. Er sagt, er würde seit über sechs Jahrzehnten nicht mehr schlafen. Sein Fall wird schon lange erzählt und führt dazu, dass Menschen sich fragen, wie sein Körper das aushalten kann.

Ärzte kommen bei diesem Thema nicht weiter, denn die üblichen Erklärungen scheinen nicht zu passen.

Der Beginn seiner Schlaflosigkeit

Der Mann heißt Thai Ngoc und wurde im Jahr 1942 in einem kleinen Dorf in der Provinz Quang Nam (Vietnam) geboren. Als er ungefähr 20 Jahre alt war, bekam er während des Vietnamkrieges hohes Fieber. Nachdem das Fieber nachließ, konnte er nach eigener Erklärung plötzlich nicht mehr einschlafen. Er sagt, dass er seitdem nicht einmal kurz gedöst habe. Er probierte vieles: Medikamente, Hausmittel und sogar Alkohol. Doch nichts brachte ihm Ruhe in der Nacht. Seine Frau, seine Kinder sowie Menschen aus seinem Umfeld sagen, sie hätten ihn ebenfalls nie schlafend gesehen.

Trotz seiner Lage arbeitet er täglich hart auf seinem Hof. Er hilft bei der Feldarbeit, kümmert sich um Tiere und macht Dinge, die sonst nachts erledigt werden. Außerdem keltert er Wein aus Reis, der rund 40 Prozent Alkohol hat. Davon trinkt er nach eigenen Worten täglich eine ganze Flasche. Zusätzlich raucht er jeden Tag etwa 70 Zigaretten.

Ärztliche Untersuchungen

Ärzte und Forscher verstehen nicht, was bei ihm geschieht. Denn normalerweise kann ein Mensch nicht lange ohne Schlaf auskommen. Der bekannte längste Zeitraum ohne Schlaf, der dokumentiert wurde, beträgt nur wenige Tage. Dennoch soll Thai Ngoc seit mehr als 60 Jahren wach sein und wirkt dabei tagsüber nicht völlig erschöpft. Untersuchungen zeigten keine schweren Krankheiten. Herz, Gehirn und andere Teile seines Körpers sollen normal arbeiten.

Besuch eines Videomachers

Im Jahr 2023 besuchte ihn ein Videomacher aus den USA namens Drew Binsky. Er wollte selbst beobachten, ob Thai Ngoc tatsächlich nicht schläft. Auch in dieser Nacht blieb der ältere Mann wach und führte wie immer Arbeiten auf seinem Hof aus.

Einige Fachleute vermuten, dass Thai Ngoc vielleicht sehr kurze Schlafphasen hat, die nur wenige Sekunden dauern. Diese können so kurz sein, dass man sie kaum merkt. Es könnte auch sein, dass seine Erfahrungen während des Krieges zu seiner Lage geführt haben. Bestätigt wurde das bisher jedoch nicht. Thai Ngoc selbst sagt, sein Zustand mache sein Leben schwer. Er bezeichnet es als anstrengend und belastend.