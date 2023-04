Dancing Stars: Lucas Fendrich ist ausgeschieden!

Lucas Fendrich ist raus. In einer spektakulären und tränenreichen Show erhält er von den Juroren und dem Publikum insgesamt die wenigsten Punkte.

Die seit 2021 aus Maria Santner, Karina Sarkissova und Balazs Ekker bestehende Jury ist von Eveline Eselböcks und Peter Erlbecks Performance insgesamt am Wenigsten angetan. Am Besten bewertet hingegen werden Corinna Kamper und Danilo Campisi.

Damit ist klar, dass Lucas Fendrich und seine Partnerin Lenka Pohoralek von den Fans mit Abstand am wenigsten Votes bekommen haben - nach der Jury-Wertung sind sie noch auf Platz 4 gelegen.

Wer ist noch im Rennen?

Noch dabei sind damit ORF-Moderatorin Corinna Kamper, Ex-Skisprungtrainer Alexander Pointner, Musicalstar Missy May, Schauspielerin Lilian Klebow und Gastronomin Eveline Eselböck.

Song- und Punkte-Übersicht

Corinna Kamper & Danilo Campisi - „Ich wünschte, du könntest das sehen“ - 28 Punkte Missy May & Dimitar Stefanin - "Creep" - 28 Punkte Lilian Klebow & Florian Gschaider - „What a Feeling“ - 24 Punkte Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek - „Don’t Hate Me for the Good Times“ - 20 Punkte Alexander Pointner & Manuela Stöckl - "Don´t Stop Me Now" - 17 Punkte Eveline Eselböck & Peter Erlbeck - "Magic Moment" - 14 Punkte

Staffeltanz- Punkte

Nachdem die sechs "Dancing Stars" ihre Einzeltänze absolviert hatten, folgte eine Premiere: Die Paare traten in Staffeltänzen gegeneinander an. Jedes Paar hatte 30 Sekunden Zeit, um ihr Bestes auf dem Parkett zu zeigen, bevor sie an das nächste Paar übergaben - ähnlich wie bei einem Staffellauf. Lucas Fendrich, Eveline Eselböck und Missy May traten im Argentinischen Tango gegeneinander an, während Corinna Kamper, Alexander Pointner und Lilian Klebow beim Charleston ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen mussten.

Argentinischer Tango

Missy May & Dimitar Stefanin - 3

Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek - 2

Eveline Eselböck & Peter Erlbeck - 1

Charleston

Lilian Klebow & Florian Gschaider - 3

Corinna Kamper & Danilo Campisi - 2

Alexander Pointner & Manuela Stöckl - 1

+3 Extrapunkte von der Jury für jedes Team

Jury-Punkte-Endstand

1. Corinna & Danilo - 33 Punkte = 6 Punkte

2. Missy & Dimitar - 31 Punkte = 5 Punkte

3. Lilian & Florian - 30 Punkte = 4 Punkte

4. Lucas & Lenka = 22 Punkte = 3 Punkte

5. Alexander & Manuela = 21 Punkte= 2 Punkte

6. Eveline & Peter = 15 Punkte= 1 Punkt

Dancing Star Florian hört auf

Tanz-Profi Florian Gschaider hat schon untertags in einem aufsehenerregenden Interview mit dem ORF gestanden, dass er bei der anstehenden Staffel seine letzten Schritte auf dem Parkett tanzen wird. Dabei hat er sich mit der bezaubernden Schauspielerin Lilian Klebow zusammengetan und die beiden waren ein wahres Traumduo auf dem Tanzparkett. Doch warum will der gestandene Tänzer jetzt aussteigen? Angeblich sind die Strapazen einer solchen Tanzstaffel für den 43-jährigen einfach zu viel geworden. Und auch privat hat der Mann mit den flinken Füßen einiges zu stemmen: Familie, inklusive zwei Kindern, verlangt ihm viel ab.

Auch 2024 wieder Dancing Stars!

Aufgrund des diesjährigen Erfolgs wird es auch 2024 eine neue Staffel geben! Das bestätigt der ORF am vergangenen Freitag . Ob die 16. Staffel von „Dancing Stars“ im Frühjahr 2024 oder Herbst 2024 stattfindet, ist noch nicht fixiert.

Das aktuelle Voting

So ist der Zwischenstand des OE24-Votings:

Lucas Fendrich 37,7% Corinna Kamper 32,8% Missy May 12,1% Lilian Klebow 12,1% Eveline Eisenböck 3,0% Alexander Pointner 2,3%

