Dancing-Stars-Liebe bestätigt: Kamper und Campisi sind ein Paar

Ein Insider verrät gegenüber ÖSTERREICH, warum sie die Liebe geheim halten.

Offiziell. „Es geht dich nichts an“, fauchte Tänzer Danilo Campisi Moderator Andi Knoll an, als er die Frage zu den Liebes-Gerüchten zwischen ihm und Corinna Kamper stellte. „Wenn wir was sagen wollen würden, würden wir es sagen“, legten die beiden nach. Ein offizielles Liebes-Outing gab es also live auf Sendung nicht. Das ist aber auch gar nicht notwendig, denn backstage stehen die beiden zu ihrer Beziehung und jeder wisse davon.

Zukunft. Ein Insider bestätigte jetzt gegenüber ÖSTERREICH, dass Campisi und Kamper zurzeit ein Liebespaar seien. „Sie sind zusammen, es ist aber natürlich noch sehr frisch und sie wissen nicht, wie es nach der Show weitergeht, wenn beide in ihren Alltag zurückkehren.“

Das wird wohl nicht so schnell der Fall sein, denn die beiden zählen zu den Favoriten. Im oe24.at-Voting rangiert das Paar derzeit mit 36,2 Prozent der Stimmen auf Platz zwei. Musiker Lucas Fendrich führt das Feld mit 37,7 Prozent an. Am Freitag wird es im Ballroom wieder knistern.