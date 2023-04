Dancing Stars: Doppel-Knistern und Aus für Omar

Bei den Dancing Stars gibt es bei einem weiteren Paar „Knister-Alarm“.

Revolution. Nachdem vor der Osterpause kein Paar den ORF-Ballroom verlassen musste, hatten die Dancing Stars ein paar ruhige Tage. Doch am Freitag war Schluss mit lustig. Gleich zwei Tänze standen am Programm. Die Jurypunkte aus der letzten Show wurden zur Wertung addiert.

Und es wird immer klarer: Galt zu Beginn der Staffel Rennfahrerin Corinna Kamper als Favoritin – so hat sich das gewandelt. Sarkissova-Ersatz Missy May ist ein Glücksgriff: Mit Dimitar Stefanin legte sie einen Super-Jive aufs Parkett – den „Disco-Marathon“ gewannen die beiden überhaupt. Und dann Lilian Klebow. Die Soko-Kommissarin ist in Hochform: Sieg nach Jury-Punkten.

Und es knistert: Seit Wochen wird darüber gerätselt, ob es nicht bei Corinna und Danilo Liebesalarm gibt und tatsächlich schauen die Umarmungen verdächtig eng aus. Auch die Rumba von Lucas Fendrich und Lenka Pohoralek fiel innig aus. „Ihr könnt euch riechen“, analysierte Maria Santner haarscharf.

Wer flog raus? Der sympathische Syrer Omar Alanam musste leider gehen.