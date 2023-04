Rebecca Horner verstärkt die Dancing Stars

Die Balletttänzerin bewertet nach der Osterpause die Tanz-Paare

Die sieben verbliebenen "Dancing Stars" starten am Freitag um 20.15 Uhr nach der Osterpause wieder durch. In der letzten Ausgabe musste niemand ausscheiden, jetzt heißt es wieder zittern. Wer kann die Jury diesmal überzeugen? Wer muss die Show verlassen? Beurteilt werden die Stars diese Woche vom Publikum und von der Jury bestehend aus Maria Angelini-Santner, Balázs Ekker und der Gast-Jurorin Rebecca Horner.

Solistin des Wiener Staatsballetts

Rebecca Horner war als schauspielender Kinderstar in diversen Filmen zu sehen, entschied sich jedoch früh für die Tanzkarriere. Nach ihrer Ausbildung an der Ballettschule der Wiener Staatsoper wurde sie 2007 an das Ballett der Wiener Staatsoper und Volksoper verpflichtet. Seit 2017 ist die gebürtige Wienerin mit jamaikanischen Wurzeln Solotänzerin des Wiener Staatsballetts. Sie gilt neben ihrer ausdruckstarken Performance im klassischen Repertoire auch als Spezialistin für zeitgenössischen Tanz, den sie bei einer der weltweit führenden modernen Tanzkompanien, dem Nederland Dans Theater in Den Haag, praktiziert.

Wer ist noch dabei?

Im glamourösesten Ballroom des Landes zeigen die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 15. Staffel von „Dancing Stars“ ihr Können: Omar Khir Alanam & Kati Kallus, Eveline Eselböck & Peter Erlbeck, Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek, Corinna Kamper & Danilo Campisi, Lilian Klebow & Florian Gschaider, Missy May & Dimitar Stefanin und Alexander Pointner & Manuela Stöckl.