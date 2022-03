× Conchita rettete Ukraine-Benefiz

Conchita sprang beim Ukraine-Benefiz #YesWeCare für Kurt Ostbahn ein. Mit Unplugged-Show und irrem Wettlauf gegen die Zeit.

Eine spontane Zusage, ein umgebuchter Flug und ein irrer Wettlauf gegen die Zeit. So rettete Conchita Wurst gestern das große Ukraine-Benefiz #YesWeCare am Wiener Heldenplatz. Nach der Absage von Dr. Kurt Ostbahn, der noch immer nicht von Corona genesen ist, sprang unsere ESC- Queen ohne Zögern ein. "Ich habe keine Sekunde nachgedacht und alles in Bewegung gesetzt, dass ich noch rechtzeitig nach Wien kommen kann."

© zeidler ×

Erst am Samstag Nachmittag erfuhr Conchita bei einer ESC-Party in Barcelona vom spontanen Wien-Konzert im Auftrag des Friedens an der Seite von Chart-Stars wie Wanda, Edmund oder der Folkshilfe. "Ich habe dann spontan meinen Flug umgebucht, weil ich da unbedingt dabei sein wollte und auch ein Zeichen gegen den Krieg setzen wollte", erklärt Tom Neuwirth seine Ukraine-Show, für die er erst drei Stunden (!) vor seinem Auftritt aus Spanien kommend in Wien einjettete - auch für eine Live-Premiere vor über 100.000 Fans: mit einer Unplugged-Version der neuen Single "All I Wanna Do". Dazu gab's den ESC-Hit "Rise like a Phoenix" im Akustik-Gewand. Gänsehaut!