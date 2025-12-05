So traurig wird Amira Alys Weihnachtsfest in ihrer neuen Villa

Amira Aly liebt Weihnachten – doch dieses Jahr läuft alles anders: Ihr großes Familientreffen fällt aus, das neue Zuhause bleibt an den Feiertagen ruhig.

Bereits seit Wochen ist bei Amira Aly (33) wieder die Weihnachtszeit angebrochen: Ihr neues Traumhaus in Köln ist festlich dekoriert, der 4,40 Meter hohe Baum steht geschmückt im Wohnzimmer. Für den XXL-Baum hatte sie ihr erstes eigenes Haus sogar extra geplant. Doch die Freude hält sich bei Amira in Grenzen

Amira verrät bei einer Backaktion mit ihrem Bruder Hima Aly, dass Weihnachten nicht wie gewünscht abläuft. "Ich wollte das erste Weihnachten in meinem eigenen Haus – im neuen Zuhause, das ich so liebevoll eingerichtet habe", betont sie. Doch daraus wird nichts: Ihr Bruder Hima wirft alle Pläne und Rituale "über Bord".

Mehr lesen:

Grund für das Fehlen der Familie

© getty

"Er fliegt nach London", erklärt Amira über ihren Bruder. Auch ihre Mutter kann nicht kommen, weil sie arbeiten muss, und ihr Stiefvater fliegt nach Amerika. Damit findet das geplante große Familientreffen im neuen Haus nicht statt. "Ich bin sehr traurig, muss ich echt sagen. Ich bin wirklich sehr traurig", sagt Amira.

Unterstützung vom Lebensgefährten

Ihr neuer Partner Christian Düren steht Amira beim harten Training zur Seite. © Getty Images

Zählen kann Amira auf ihren Partner, Moderator Christian Düren. Sie verrät mit einem Schmunzeln: "Er ist derjenige, der im Prinzip die Tage davor von Ort zu Ort und Laden zu Laden für mich fährt." Währenddessen bereitet sie daheim alles für das Fest vor, sodass einem stressfreien - aber etwas einsamen - Weihnachten nichts im Weg steht.