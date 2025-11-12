Alles zu oe24VIP
Amira Aly: Seltenes Foto mit ihrem Sohn - "Liebe meines Lebens"
© Getty, Instagram

So süß

Amira Aly: Seltenes Foto mit ihrem Sohn - "Liebe meines Lebens"

12.11.25, 09:27 | Aktualisiert: 12.11.25, 11:54
Normalerweise hält Amira ihre Kinder aus den sozialen Medien fern.

Dieses Bild hat Seltenheitswert!  Amira Aly  hat nun ein Foto auf Instagram gepostet, das sie mit ihrem ältesten Sohn zeigt.

Amira Aly: Seltenes Foto mit ihrem Sohn -
© Instagram

Genießerischer Moment

Dazu schreibt die Mama von zwei Burschen: "Die Liebe meines Lebens". Fest im Arm hält sie ihren Bub, der am 11.11.2025 schon sechs Jahre alt geworden ist. Die Augen hat Moderatorin  Amira  geschlossen, sie will den Moment voll und ganz genießen. 

Mega-Torte

In einem Beitrag lässt Amira ihre Crowd dann noch an der Geburtstagstorte teilhaben. Und die ist der Wahnsinn! Es ist... eine Weltkugel!

Neues Leben

Die beiden Söhne von Amira stammen aus der Ehe mit Comedian Oliver Pocher, von dem sie seit einiger Zeit geschieden ist. Der neue Mann im Leben der Moderatorin ist Christian Düren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

