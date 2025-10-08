Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Amira Aly
© Instagram

Traurig

Amira Aly: Tränen-Interview zu Verlust ihres Vaters - "trifft mich heute noch"

08.10.25, 09:32
Teilen

Im Gespräch dreht sich alles um alte Verletzungen und wie sie nun damit umgeht.

Sie könne sich nicht mehr bewusst daran erinnern, wie es damals gewesen ist, als ihr Vater die Familie verließ, sagt  Amira Aly  nun in einem sehr persönlichen Interview mit Marlene Lufen.

Mehr zum Thema

War noch so klein

"Ich war drei", so  Aly  und Lufen mutmaßt, dass unterbewusst doch viel gespeichert sei, auch wenn Amira sich nicht an Details erinnern könne. Es war ein großer Verlust, wie Amira schildert, so habe sie es auch von ihrer Mutter immer wieder gehört: "Die Mädchen sind halt immer mehr am Papa und das war auch für mich als Dreijährige schon richtig hart."

"Trifft mich heute noch"

"Das trifft mich heute immer noch", so Amira und kämpft mit den Tränen. Der Vergleich sei schlimm gewesen für sie: "Wo ist mein Papa?" denn: "Du siehst es überall... die anderen werden abgeholt oder die Mädels werden auf den Schultern von Papa getragen, das ist so ein Bild, dass ich auch immer haben wollte," so Amira.

Neues Leben

Amira Aly hat sich gerade ein neues Leben in Köln aufgebaut. Mit ihren zwei Söhnen, eigenem, neuen Haus und ihrem Partner Christian Düren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden