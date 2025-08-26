Amira Aly zeigt extravagante Details ihres Hauses: "Liebe es!"

Die Moderatorin stellt zurzeit ihr Traumhaus fertig.

Es ist so gut wie fertig - das Traumhaus von Moderatorin Amira Aly! Einige Monate lang wurde fleißig auf der Baustelle gearbeitet, geschraubt, gehämmert, verlegt und gestrichen.

So sieht das Haus aus

Das neue Zuhause bietet auf zwei Etagen rund 400 Quadratmeter Wohnfläche. Große Fenster, eine Lichtkuppel und eine elegante Wendeltreppe sorgen für eine lichtdurchflutete Atmosphäre. Dazu kommen Fitnessraum, Büro, Studio und ein praktischer Wäscheabwurf.

Wow-Effekt

Das alles ist bereits so gut wie fertig, es fehlen nun noch Details. Und die sind exquisit! Wie Amira auf Insta zeigt, werden zurzeit die Lampen montiert. Über ihrem Esstisch finden sich eine Reihe runder Lampen, die für viel Licht sorgen. Doch das Highlight sind Leuchtschlagen, die hoch oben im Gang angebracht werden und für einen Wow-Effekt sorgen. Amira ist jedenfalls sehr begeistert!