Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Amira Pocher Baustelle
© Instagram

Wow-Effekt

Amira Aly zeigt extravagante Details ihres Hauses: "Liebe es!"

26.08.25, 09:03
Teilen

Die Moderatorin stellt zurzeit ihr Traumhaus fertig.

Es ist so gut wie fertig - das Traumhaus von Moderatorin Amira Aly! Einige Monate lang wurde fleißig auf der Baustelle gearbeitet, geschraubt, gehämmert, verlegt und gestrichen.

Mehr zum Thema

So sieht das Haus aus

Das neue Zuhause bietet auf zwei Etagen rund 400 Quadratmeter Wohnfläche. Große Fenster, eine Lichtkuppel und eine elegante Wendeltreppe sorgen für eine lichtdurchflutete Atmosphäre. Dazu kommen Fitnessraum, Büro, Studio und ein praktischer Wäscheabwurf. 

Amira Aly zeigt extravagante Details ihres Hauses:
© Instagram

Amira Aly zeigt extravagante Details ihres Hauses:
© Instagram

Wow-Effekt

Das alles ist bereits so gut wie fertig, es fehlen nun noch Details. Und die sind exquisit! Wie Amira auf Insta zeigt, werden zurzeit die Lampen montiert. Über ihrem Esstisch finden sich eine Reihe runder Lampen, die für viel Licht sorgen. Doch das Highlight sind Leuchtschlagen, die hoch oben im Gang angebracht werden und für einen Wow-Effekt sorgen. Amira ist jedenfalls sehr begeistert!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden