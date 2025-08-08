Pocher-Ex Amira erfüllt sich DIESEN Herzenswunsch

Nächster Meilenstein für Amira Aly (32): Die Moderatorin und Podcasterin hat sich in ihrem neuen Eigenheim in Köln einen lang gehegten Wunsch erfüllt – eine imposante Wendeltreppe als optisches Herzstück des Hauses

„Ich liebe es“, schwärmt die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (47) auf Instagram. Die Stufen ihrer nagelneuen Wendeltreppe bestehen aus dem gleichen Parkett wie der restliche Boden, ergänzt durch geschwungene, weiße Geländer. Schon im Podcast von Barbara Schöneberger hatte Aly betont: „Ich will hohe Decken, offene Räume, viel Glas – und eine fette Wendeltreppe.“ Nun steht der Einzug kurz bevor. Das 400-Quadratmeter-Fertighaus aus Amiras Heimat Österreich bietet Luxus pur: große Fenster, Lichtkuppel, Fitnessraum, Büro, Studio und sogar einen Wäscheabwurf.

Kulinarisches Highlight: Aly hat zwei Küchen. Neben der repräsentativen Hauptküche gibt es eine „Dirty Kitchen“ zum Verstauen von Geräten und fürs Kochen abseits des Wohnbereichs. Mittelpunkt der Hauptküche ist eine 600-Kilo-Steinplatte in heller Marmoroptik, die von zehn Helfern – darunter Lebensgefährte Christian Düren (35) – eingebaut wurde.

Amira Aly und Christian Düren © Getty

Privat läuft es rund: Im Herbst moderiert das Paar erstmals gemeinsam die neue ProSieben-Show „Deutschlands dümmster Promi“. Weniger erfreulich: Wegen einer Tempo-Überschreitung muss Aly ihren Führerschein für vier Wochen abgeben.