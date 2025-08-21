Amira Aly von ihren Söhnen getrennt: "Heule mir die Seele aus dem Leib"

Im Podcast verriet sie, wo ihre beiden Söhne derzeit sind.

Es sollte gute Stimmung und Freude im Haus Aly herrschen. Immerhin ist das Traumhaus in Köln nach monatelangen Bauarbeiten endlich fertig.

Mehr zum Thema

Nerven blank

Doch Amira (32) ist nur zum Heulen zumute. Der Grund: Sie ist derzeit von ihren kleinen Söhnen getrennt. Im Podcast "Ice Macho Latte", den sie zusammen mit Paula Lambert unterhält, erklärt sie, dass ihre Nerven blankliegen und gesteht, sie habe "schon wieder geheult".

Lange Zeit weg

Die zwei Söhne seien nämlich länger von ihr getrennt, erklärt Aly. Und zwar darum: "Weil meine Kinder mit ihrem Papa sehr lange Zeit – also sehr lange Zeit für mich -, zehn Tage, eine Amerika-Rundreise machen."

Wimmernd in Embryostellung

Lambert findet das schön, doch Amira entgegnet: "Wundervoll für die Kinder, Horror für die Mama. Ich habe mir die Augen ausgeheult. Ich habe gestern wimmernd, in Embryostellung, im neuen Bett meines Sohnes gelegen und habe mir eine Stunde die Seele aus dem Leib geheult".

Schlimmste am Getrenntsein

Für sie sei es besonders schwer, weil die Söhne lange und weit weg seien. Die Nacht vor der Abreise sei sie wach gewesen und zwischen den Zimmern gependelt, um sie zu kuscheln, sagt Amira. Und ihr Fazit: "Das Allerschlimmste am Getrenntsein vom Kindesvater ist für mich dieses Kinder Abgeben". Früher diese Reise zusammen stattgefunden, "und jetzt musst du vertrauen, das ist für mich Horror".

Die Zeit wolle sie nun nutzen, um das Haus einzurichten und heimelig zu gestalten.