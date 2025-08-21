Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Amira Aly
© Getty

Was ist da los?

Amira Aly von ihren Söhnen getrennt: "Heule mir die Seele aus dem Leib"

21.08.25, 13:48
Teilen

Im Podcast verriet sie, wo ihre beiden Söhne derzeit sind.

Es sollte gute Stimmung und Freude im Haus Aly herrschen. Immerhin ist das Traumhaus in Köln nach monatelangen Bauarbeiten endlich fertig.

Mehr zum Thema

Nerven blank

Doch Amira (32) ist nur zum Heulen zumute. Der Grund: Sie ist derzeit von ihren kleinen Söhnen getrennt. Im Podcast "Ice Macho Latte", den sie zusammen mit Paula Lambert unterhält, erklärt sie, dass ihre Nerven blankliegen und gesteht, sie habe "schon wieder geheult".

Lange Zeit weg

Die zwei Söhne seien nämlich länger von ihr getrennt, erklärt Aly. Und zwar darum: "Weil meine Kinder mit ihrem Papa sehr lange Zeit – also sehr lange Zeit für mich -, zehn Tage, eine Amerika-Rundreise machen."  

Wimmernd in Embryostellung

Lambert findet das schön, doch Amira entgegnet: "Wundervoll für die Kinder, Horror für die Mama. Ich habe mir die Augen ausgeheult. Ich habe gestern wimmernd, in Embryostellung, im neuen Bett meines Sohnes gelegen und habe mir eine Stunde die Seele aus dem Leib geheult".

Schlimmste am Getrenntsein

Für sie sei es besonders schwer, weil die Söhne lange und weit weg seien. Die Nacht vor der Abreise sei sie wach gewesen und zwischen den Zimmern gependelt, um sie zu kuscheln, sagt Amira. Und ihr Fazit: "Das Allerschlimmste am Getrenntsein vom Kindesvater ist für mich dieses Kinder Abgeben". Früher diese Reise zusammen stattgefunden, "und jetzt musst du vertrauen, das ist für mich Horror".

Die Zeit wolle sie nun nutzen, um das Haus einzurichten und heimelig zu gestalten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden