Amira Aly knapp vor Burnout? "Ich bin einfach komplett leer!"

Die Pocher-Ex ist mit dem Hausbau und ihren Kindern sehr eingeteilt. Der Umzugsstress kostet sie den letzten Nerv, wie sie jetzt verrät.

Für Amira Aly (32) steht ein großer Schritt bevor: Schon bald zieht die Moderatorin in ihr neues Traumhaus mit rund 400 Quadratmetern Wohnfläche. Obwohl sie ein Umzugsunternehmen engagiert hat, packt sie selbst kräftig mit an – doch genau das bringt sie derzeit an ihre Grenzen.

Vor kurzem wandte sich die TV-Persönlichkeit ehrlich an ihre Fans. Von der Couch aus erklärte sie in einer Instagram-Story: „Ich habe einfach keine Kraft mehr. Wirklich keine Energie. Ich bin komplett leer.“ Dinge, die ihr sonst Freude bereiten – wie Sport oder Backen – blieben in den letzten Tagen völlig auf der Strecke. „Ich schaff’s einfach nicht. Ich habe die Kraft nicht, ich habe die Nerven nicht“, gesteht sie.





„Ihr seht nur drei Prozent“

Immer wieder höre sie, wie stark und belastbar sie sei, doch die Realität sehe anders aus: „Mein Geduldsfaden ist gar nicht mehr sichtbar.“ Hinter den Kulissen sei vieles schwieriger, als es auf Social Media wirke: „Ihr seht ja wirklich nur drei Prozent. Die restlichen 97 Prozent sind Papierkram und viele andere Baustellen.“

Bald soll die anstrengende Phase überstanden sein. Dann will Amira sich wieder auf die schönen Seiten des Lebens konzentrieren – gemeinsam mit ihrem Partner, Moderator Christian Düren (35), mit dem sie in das neue Haus einzieht.