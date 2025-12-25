Alles zu oe24VIP
Vanessa Mai
8 Jahre Ehe

Ehe-Krach bei Vanessa Mai: "Knallt auch mal"

25.12.25, 23:28
Seit 2017 ist Schlagersängerin Vanessa Mai mit Andreas Ferber verheiratet. Nun gewährt die 33-Jährige überraschend ehrliche Einblicke in ihre Ehe – und spricht offen über Konflikte und Auseinandersetzungen. 

Vanessa Mai und Andreas Ferber sind seit acht Jahren verheiratet und gelten als eingespieltes Team. Kennengelernt hatte die Sängerin ihren heutigen Ehemann bereits 2012, fünf Jahre später folgte die Hochzeit. Trotz der harmonischen Außenwirkung kommt es auch bei dem Paar hin und wieder zu Reibereien.

Schlagerstar Vanessa Mai

Schlagerstar Vanessa Mai 

"Haben immer Respekt voreinander"

„Wir achten aufeinander, wir sind sehr ehrlich und gehen behutsam miteinander um. Natürlich knallt es auch mal. Aber wir haben immer Respekt voreinander“, erzählt Vanessa Mai im Gespräch mit Bild. Private Konflikte seien dabei jedoch selten. Die Sängerin erklärt: „Wenn wir uns streiten, dann geht es immer ums Geschäft, eigentlich nie um Privates. Und wenn wir Urlaub haben – dann streiten wir uns höchstens darüber, ob unser Hund den Pulli anziehen soll oder nicht.“

Vanessa Mai
Beruf & Privat eng verbunden

Beruflich und privat sind Vanessa Mai und Andreas Ferber eng miteinander verbunden. Ferber ist nicht nur der Sohn von Schlagerstar Andrea Berg, sondern arbeitet seit Jahren auch in der beruflichen Organisation der Sängerin. Den klassischen Begriff „Manager“ lehnen beide jedoch ab.

Vanessa Mai
„Im Schwäbischen gibt es das Wort ‚Geschmäckle‘ – der Manager und die Künstlerin. Wir finden das Wort Manager eh nicht so passend, das kommt aus den 70ern. Er ist ja alles andere als mein typischer Manager“, erklärt Vanessa Mai.

